V Indii pokračuje pátranie po stratených horolezcoch

Po štyroch horolezcoch z Británie, dvoch zo Spojených štátov, jednom z Austrálie a jednom z Indie pátrali v nedeľu dva vrtuľníky indických vzdušných síl.

Naí Dillí 3. júna (TASR) - V indických horách pokračuje v pondelok pátranie po ôsmich nezvestných horolezcoch, ktorí sa stratili počas výstupu na druhý najvyšší vrch Indie Nandádéví v pohorí Garhválske Himaláje. Informovala o tom spravodajská televízna stanica CNN.



Po štyroch horolezcoch z Británie, dvoch zo Spojených štátov, jednom z Austrálie a jednom z Indie pátrali v nedeľu dva vrtuľníky indických vzdušných síl. Záchrannú misiu však komplikujú mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky.



Na výstup na horu Nandádéví sa 13. mája vydala pôvodne 12-členná skupina.



Britská spravodajská stanica BBC informovala, že menšia časť výpravy sa v dôsledku zlého počasia oddelila a vrátila sa nazad do základného tábora. Štyroch Britov záchranári spozorovali v nedeľu ráno a odviezli do bezpečia.



Štvorica zachránených Britov sa v pondelok podľa BBC pripojila k indických záchranárom a pomáhajú im určiť oblasť, v ktorej by sa mohli stratení horolezci nachádzať.



Podľa indických záchranárov sú však šance na nádeje zvyšných ôsmich horolezcov malé.