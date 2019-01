V Indii sa začala kumbhaméla, hinduisti si v Gange zmývajú hriechy

Tento rok je miestom konania mesto Iláhábád ležiace na juhu štátu Uttarpradéš. Organizátori očakávajú, že mesto počas siedmich týždňov trvania sviatku navštívi 120 miliónov ľudí.

Naí Dillí 15. januára (TASR) - Státisíce hinduistických pútnikov sa v utorok vykúpali v posvätnej rieke Ganga v štáte Uttarpradéš na severe Indie v rámci prvého dňa náboženského sviatku kumbhaméla (sviatok džbánov). Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete, uviedla agentúra DPA.



Indická ľudová strana (BJP), ktorá je súčasťou vládnej koalície, sa sviatok snaží čo najviac propagovať a podporiť s cieľom získať podporu v májových všeobecných voľbách.



Mesto plánuje navštíviť premiér Naréndra Módí, ktorý je členom BJP, a aj predseda hlavnej opozičnej strany Indický ľudový kongres (INC) Ráhul Gándhí.



Lídri jednotlivých hinduistických skupín kumbhalému oficiálne otvorili pred svitaním, keď sa ako prví ponorili do vôd posvätnej rieky Ganga, aby zo seba rituálne zmyli hriechy a oslobodili sa od cyklu smrti a znovuzrodenia. Po nich sa mohli umyť aj ostatní pútnici. Na sprievod dozerali tisíce policajtov a dobrovoľníkov. Kumbhaméla potrvá až do 31. marca.



Prvé písomné zmienky o sviatku pochádzajú zo 7. storočia od čínskeho cestovateľa. Kumbhaméla sa koná štyrikrát za 12 rokov striedavo v mestách Iláhábád, Haridvár, Udždžain a Nášik.