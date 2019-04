V Indii sa začala prvá fáza šesťtýždňových parlamentných volieb

Volebné miestnosti sa otvorili najprv na severovýchode krajiny.

Naí Dillí 11. apríla (TASR) - V Indii sa vo štvrtok začala prvá fáza gigantických, šesťtýždňových parlamentných volieb, počas ktorej odovzdávajú hlasy občania v 18 štátoch a v dvoch federálnych teritóriách. Volebné miestnosti sa otvorili najprv na severovýchode krajiny.



Ide o prvú z celkovo siedmich fáz volieb v obrovskej krajine s 1,3 miliardy obyvateľov.



Voľby, najväčšia ukážka demokratického práva na svete, sú vnímané ako referendum o premiérovi Naréndrovi Módím a jeho hinduistickej nacionalistickej Indickej ľudovej strane (Bháratíja džanatá pártí - BJP). Módího podporovatelia tvrdia, že tento syn predavača čaju zo štátu Gudžarát zlepšil povesť a postavenie krajiny. Avšak jeho kritici vravia, že hinduistický nacionalizmus jeho strany zhoršil napätie medzi náboženstvami v Indii.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že favoritom je práve Módí (68), ale má vážnych súperov - dvoch potomkov známej indickej politickej dynastie Néhrúovcov-Gándhíovcov, ktorí sa pokúšajú ťažiť z Módího zlých výsledkov v oblasti zamestnanosti a z chudoby na vidieku.



Vo voľbách je zaregistrovaných približne 900 miliónov voličov, budú si vyberať 543 zákonodarcov do dolnej komory indického parlamentu. O kreslá sa snažia tisíce strán. Voľby sa končia 19. mája a počítanie odovzdaných hlasov je naplánované na 23. mája, uviedla tlačová agentúra AP.



Voliči začali prichádzať do volebných miestností v celkovo 91 obvodoch o 07.00 h miestneho času (03.30 h SELČ), keď sa koná úvodné, prvé kolo hlasovania, informovala agentúra DPA.



"Vyzývam všetkých občanov tých volebných obvodov, kde sa dnes hlasuje v prvej fáze volieb, aby prišli v rekordných počtoch a využili svoje volebné právo," napísal na Twitteri indický premiér Módí, ktorý sa uchádza o druhé funkčné obdobie po sebe.



"Osobitne vyzývam mladých ľudí a prvovoličov, aby hlasovali vo veľkých počtoch," dodal premiér.



Bezpečnostné sily sú v stave vysokej pohotovosti, pretože počas volieb neustále hrozí násilie. Tento týždeň bolo pri útoku podozrivých maoistov zabitých už päť ľudí vrátane miestneho zákonodarcu, uviedla agentúra AFP.



Približne 1,1 milióna elektronických hlasovacích zariadení budú členovia komisií prenášať aj džungľami a vynesú ich tiež do hôr, vrátane samoty pri čínskych hraniciach, kde je len jeden volič.



V prvej fáze môže voliť približne 142 miliónov oprávnených voličov, vrátane 7764 transrodových ľudí, ktorí mali možnosť prvýkrát sa takto zaregistrovať.