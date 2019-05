V Indii sčítavajú hlasy: Parlamentné voľby zrejme vyhrá Módí

Šesťtýždňové voľby boli najväčším demokratickým hlasovaním na svete.

Naí Dillí 23. mája (TASR) - Indickí úradníci sčítavajú vo štvrtok hlasy odovzdané v parlamentných voľbách, ktoré v krajine prebehli v siedmich fázach od 11. apríla do 19. mája. Konečné výsledky hlasovania by mali byť známe vo štvrtok podvečer, píše agentúra AP.



Väčšina tzv. exit pollov, teda preferencií, ktoré voliči uviedli po vyjdení z hlasovacej miestnosti, prisudzuje víťazstvo hinduistickej nacionalistickej Indickej ľudovej strane (BJP) premiéra Naréndru Módího. BJP by tak zostala pri moci ďalších päť rokov.



Agentúra AP doplnila, že šesťtýždňové voľby boli najväčším demokratickým hlasovaním na svete. Voľby možno taktiež považovať za referendum o doterajšom pôsobení vlády premiéra Módiho a jeho hospodárskych reforiem.



V dolnej komore indického parlamentu zasadá 543 volených zástupcov. Politická strana či koalícia preto na získanie väčšiny potrebuje obsadiť prinajmenšom 272 poslaneckých kresiel.



Vo voľbách, ktoré sa z logistických a bezpečnostných dôvodov konali v siedmich fázach, bolo oprávnených hlasovať približne 900 miliónov voličov. O ich priazeň sa uchádzali tisíce strán.