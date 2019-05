V Iraku odsúdili na smrť ďalších dvoch džihádistov z Francúzska

Francúzska vláda v pondelok oznámila, že podnikne nevyhnutné kroky na to, aby Iraku zabránila vykonať trest smrti nad francúzskymi občanmi, ktorí boli uznaní za vinných z členstva v IS.

Bagdad 28. mája (TASR) - Iracký súd odsúdil v utorok na smrť ďalších dvoch francúzskych členov skupiny Islamský štát. Tento týždeň tak bolo v Iraku odsúdených na smrť šesť bývalých francúzskych džihádistov, uviedla agentúra AP.



Mužov, ktorí boli odsúdení v utorok, identifikovali ako Karama El-Harchaouiho a Brahima Nejaru. Sú medzi skupinou 12 francúzskych občanov zadržaných Američanmi podporovanými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) v susednej Sýrii a odovzdaných Iraku v januári.



"Francúzsko je v zásade proti trestu smrti bez ohľadu na čas a miesto," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po tom, ako iracký súd v nedeľu odsúdil troch francúzskych občanov na smrť.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v utorok zopakoval toto francúzske stanovisko, ale uviedol tiež, že militanti z IS by mali byť súdení tam, kde spáchali svoje zločiny. "Znásobujeme úsilie, aby títo... Francúzi unikli trestu smrti," konštatoval pre rozhlasovú stanicu France-Inter. Neuviedol viac podrobností, ale povedal, že hovoril o tejto záležitosti s irackým prezidentom Barhamom Sálihom.