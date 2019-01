V Iraku rokujú jordánsky kráľ aj šéf francúzskej diplomacie

Cieľom Le Drianovej návštevy, ktorá bude pokračovať aj v utorok, je ubezpečiť Iračanov, že Francúzsko bude pokračovať v boji proti Islamskému štátu (IS), a to tak v Iraku, ako aj v Sýrii.

Bagdad 14. januára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v pondelok pricestoval na návštevu Iraku a v Bagdade sa stretol s irackým prezidentom Barhamom Sálihom. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o prvú návštevu Abdalláha II. v tejto krajine od roku 2008, keď bol prvým lídrom arabského štátu, ktorý do Iraku zavítal po zosadení irackého prezidenta Saddáma Husajna v roku 2003. Návšteva jordánskeho panovníka sa koná krátko po tom, ako do Iraku na vopred neohlásenú návštevu amerických jednotiek zavítal prezident USA Donald Trump.



Do Iraku odvtedy pricestoval aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý sa v Bagdade zastavil v rámci svojej blízkovýchodnej cesty.



Po Pompeovi nasledoval iránsky minister ropného priemyslu, ako aj šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf, ktorý do Bagdadu pricestoval uplynulú nedeľu.



V pondelok ho nasledoval francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, ktorý sa už medzičasom zišiel s irackým premiérom Ádilom Abdalom Mahdím.



Ako informoval spravodajský portál France Info, cieľom Le Drianovej návštevy, ktorá bude pokračovať aj v utorok, je ubezpečiť Iračanov, že Francúzsko bude pokračovať v boji proti Islamskému štátu (IS), a to tak v Iraku, ako aj v Sýrii. Zneistenie v tejto záležitosti spôsobil prezident USA, keď pred mesiacom nečakane oznámil odsun amerických vojakov zo Sýrie.



Politický analytik Fanar Haddad, ktorý ako odborník na Irak pôsobí v Inštitúte pre Blízky východ pri Národnej univerzite v Singapure, považuje tieto návštevy za "hlavnú výhodu" Iraku.



Irak podľa neho dokáže komunikovať so všetkými štátmi v regióne, ktorý je inak roztrieštený. Haddad však upozornil, že Irak je súčasne aj veľmi zraniteľný, a to bojmi o moc v danom regióne.



"Jednou z najsilnejších hrozieb pre dnešnú stabilitu Iraku je nebezpečenstvo, že napätie a zahrávanie sa v americko-iránskych vzťahoch sa bude stupňovať, a to na úkor Iraku," povedal Haddad. Upozornil, že táto situácia by mohla zmariť plány Iraku na obnovu krajiny po troch vyčerpávajúcich rokoch bojov o obnovenie kontroly nad lokalitami, ktorých sa zmocnil IS.



Portál France Info dodal, že IS v Iraku ešte stále nie je úplne porazený, keďže džihádistickým bunkám sa darí transformovať a znova páchať atentáty a únosy.