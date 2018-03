V Iraku sa zrútil americký vojenský vrtuľník

Spojené štáty priznávajú, že v Iraku majú 5200 vojakov, ktorí sú súčasťou koalície bojujúcej proti militantom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Ramádí 16. marca (TASR) - Americký vojenský vrtuľník so siedmimi ľuďmi na palube sa vo štvrtok zrútil na západe Iraku. S odvolaním sa dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou o tom informovala agentúra Reuters.



Vrtuľník typu HH-60 sa podľa týchto zdrojov zrútil neďaleko mesta Káim v provincii Anbár pri sýrskej hranici. Podľa jedného zo zdrojov je "pravdepodobné", že došlo k obetiam na životoch. Zároveň doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bol vrtuľník zostrelený.



Informáciu o nehode potvrdilo aj velenie amerických jednotiek na Blízkom východe (CENTCOM). To vo vyhlásení uviedlo, že vrtuľník s americkou posádkou sa zrútil na západe Iraku. Dodalo, že na miesto boli vyslané záchranné zložky. Bližšie informácie o nehode neboli bezprostredne známe, CENTCOM však uviedlo, že príčinu pádu vyšetrí.



Predstaviteľ mesta Káim pre Reuters taktiež povedal, že na palube bolo sedem ľudí.



Spojené štáty priznávajú, že v Iraku majú 5200 vojakov, ktorí sú súčasťou koalície bojujúcej proti militantom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Koncom minulého roka vyhlásil iracký premiér Hajdar Abádí konečné víťazstvo nad IS. Došlo k tomu tri roky po tom, ako táto teroristická skupina dobyla približne tretinu irackého územia.