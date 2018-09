V Iraku za posledný mesiac zastrelili štyroch influencerov

Prípad vyšetruje iracká polícia, ktorá podľa kurdskej televízie Rudaw v piatok zadržala jednu podozrivú osobu.

Bagdad 30. septembra (TASR) - Zatiaľ neznámy páchateľ zastrelil vo štvrtok v centre Bagdadu bývalú Miss Iraku a Miss Bagdadu Taru Farísovú, ktorá bola aj známou módnou blogerkou a influencerkou. Jej násilná smrť vyvolala v Iraku veľké pobúrenie.



Iracké ministertvo vnútra informovalo, že 22-ročnú ženu zastrelil zatiaľ neznámy páchateľ tromi ranami do hlavy.



Na sociálnych sieťach sa objavil aj videozáznam z miesta činu: vidno na ňom modelkino biele auto značky Porsche a predpokladaného páchateľa, ako sa nakláňa do okna vodiča a následne uteká k motorke, na ktorej ho čaká jeho komplic.



Prípad vyšetruje iracká polícia, ktorá podľa kurdskej televízie Rudaw v piatok zadržala jednu podozrivú osobu. Prípad sleduje aj iracký premiér Hajdar Abádí, ktorý žiadal od polície "výsledky do 48 hodín".



Diskutéri na sociálnych sieťach však už dospeli k záveru, že motívom vraždy bol životný štýl mladej ženy, ktorá po získaní titulov v súťažiach krásy v Iraku istý čas žila v Európe. V Iraku síce žila v metropole Kurdistanu, v Arbíle, ale Bagdad často navštevovala.



Na internete zverejňovala fotografie svojich tetovaní, svojho nového oblečenia a mejkapu či aktuality zo svojho súkromného a spoločenského života. Jej profil na sieti Instagram sledovalo 2,8 milióna ľudí.



Mnohí diskutujúci vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach súhlasili s tým, že Tariným "jediným zločinom bolo, že žila na zlom mieste".



"Každý, kto nájde ospravedlnenie pre tých, ktorí zabijú nejaké dievča len pre to, že sa rozhodlo žiť ako väčšina dievčat na svete, je spolupáchateľom jej vraždy," napísal iracký satirik Ahmad Bašír, ktorý žije v exile v Jordánsku.



Ako pripomenul francúzsky denník Le Parisien, Tara Farísová je štvrtou influencerkou zavraždenou v Iraku v priebehu jedného mesiaca.