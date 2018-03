V Iráne našli čiernu skrinku z havarovaného tureckého lietadla

Nález čiernej skrinky pomôže vyšetrovateľom pri zisťovaní príčiny havárie.

Teherán 12. marca (TASR) - Iránske záchranné služby našli čiernu skrinku z tureckého súkromného lietadla, ktoré havarovalo v Iráne, keď letelo zo Spojených arabských emirátov (SAE) do Istanbulu. Pri nešťastí zahynulo všetkých 11 ľudí na palube stroja - zrejme aj budúca turecká nevesta a jej priateľky, ktoré sa vracali z "rozlúčky so slobodou". V pondelok o tom informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.



Podľa agentúrnej správy záchranári zatiaľ objavili desať tiel.



Lietadlo sa zrútilo v pohorí Zagros pri meste Šahre Kord, približne 370 kilometrov južne od iránskej metropoly Teherán.



Stroj štartoval v nedeľu v meste Šárdža v SAE a smeroval do spomínaného Istanbulu. Stroj patril tureckému investičnému holdingu Bašaran. Lietadlo po asi hodine letu prudko nabralo výšku a potom v priebehu niekoľkých minút prudko kleslo, uviedla webová stránka FlightRadar24, sledujúca dráhy letov.



Predstavitelia civilného letectva v meste Šárdža uviedli, že na palube lietadla cestovalo osem pasažierov - šesť Turkýň a dve Španielky. Tri zvyšné osoby na palube boli členovia posádky, napísala agentúra AP.



V lietadle zrejme cestovala Mina Bašaranová, 28-ročná dcéra tureckého magnáta a predsedu investičného holdingu Bašaran, a tiež jej priateľky, ktoré sa vracali z Dubaja z dámskej "rozlúčky so slobodou" pred jej svadbou, plánovanou na koniec mesiaca.



Hustý lejak a vietor v horskom pásme, ktoré sužujú oblasť od nedeľnej havárie, znemožňujú pristátie vrtuľníkov, ale predstavitelia záchranných služieb dúfajú, že sa im podarí odviezť telá v priebehu dňa.



Do mesta Šahre Kord pricestovali v pondelok v sprievode tureckých diplomatov rodiny obetí.



Stále nie je jasné, čo spôsobilo pád stroja, ale jeden svedok povedal pre štátnu televíziu, že Bombardier CL604 pred nárazom do hôr horel.



