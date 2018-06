V Iráne obnovili činnosť jadrovej továrne na výrobu hexafluoridu uránu

Podľa Organizácie pre jadrovú energiu Iránu bolo obnovenie činnosti zariadenia reakciou na Chameneího výzvu a Trumpovo odmietnutie dohody.

Londýn 28. júna (TASR) - Irán opätovne otvoril jadrovú továreň, ktorá nebola v prevádzke deväť rokov. Oznámila to v stredu Organizácia pre jadrovú energiu Iránu (AEOI) v čase, keď sa Teherán pripravuje zvýšiť svoju kapacitu obohacovania uránu, ak by došlo k zlyhaniu jadrovej dohody po odstúpení USA.



Americko-iránske napätie sa obnovilo po tom, ako sa americký prezident Donald Trump rozhodol odstúpiť od tohto prelomového dokumentu z roku 2015, keď ju označil za nedokonalú. Na jej základe Irán obmedzil svoj program obohacovania uránu výmenou za zmiernenie medzinárodných sankcií uvalených voči Teheránu.



Európski signatári sa snažia dohodu s Iránom zachrániť, avšak iránsky najvyšší duchovný ajatolláh Chameneí tento mesiac nariadil AEOI, aby začala prípravy na zvýšenie kapacity obohacovania uránu v prípade, ak by úsilie Európanov zlyhalo.



Podľa AEOI bolo obnovenie činnosti zariadenia reakciou na Chameneího výzvu a Trumpovo odmietnutie dohody, informuje agentúra Reuters. Dané zariadenie je súčasťou komplexu na konverziu uránu pri meste Isfahán. V továrni sa vyrába hexafluorid uránu (UF6), ktorý sa používa v centrifúgach na obohacovanie uránu.



Tento krok je symbolický a v súlade s jadrovou dohodou, pripomína Reuters. Islamská republika môže obohacovať urán na 3,67 percenta, čo je hlboko pod 90 percentami obohacovania, ktoré je potrebné pre výrobu jadrových zbraní.