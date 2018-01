V Iráne po opozičných protestoch demonštrujú na podporu vlády

Násilné protesty sprevádzané výtržnosťami majú doposiaľ na svedomí najmenej 20 životov. Stovky ľudí boli zadržané.

Teherán 3. januára (TASR) - Státisíce Iráncov vyšli v stredu do ulíc po celej krajine, aby vyjadrili podporu vláde. Islamská republika má totiž za sebou už šesť dní trvajúcu vlnu protivládnych protestov, informuje agentúra DPA.



Násilné protesty sprevádzané výtržnosťami majú doposiaľ na svedomí najmenej 20 životov. Stovky ľudí boli zadržané.



Štátna televízia IRIB sprostredkovala naživo vysielané zábery provládnych demonštrácii konajúcich sa súbežne v mestách po celom Iráne. Medzi protestujúcimi zneli heslá namierené proti Spojeným štátom, Saudskej Arábii a Izraelu.



Iránska vláda obvinila v utorok práve tieto tri krajiny z podnecovania nepokojov v Iráne tým, že protivládnym živlom poskytujú financie a zbrane.



Podľa nepotvrdených správ zverejňovaných na sociálnych sieťach pokračovali protivládne protesty v metropole Teherán a ďalších mestách aj v noci na stredu. Štátne média túto informáciu nepotvrdili a ubezpečovali, že situácia v Teheráne je pokojná.



Terajšie opozičné protesty sú zrejme najväčšie, aké zasiahli Irán od vlny demonštrácií po sporných prezidentských voľbách v roku 2009, konštatuje agentúra AP. Milióny Iráncov vtedy povstali proti režimu opätovne zvoleného prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. V Iráne vtedy došlo k prvej veľkej zmene od islamskej revolúcie v roku 1979, ktorou sa v krajine zaviedol prísny náboženský moslimský režim.



Súčasná vlna protestov je podľa AP síce menšia čo do počtu skupín demonštrantov, odpor je však omnoho rozšírenejší po celom Iráne. Občania sú hlavne nespokojní so zlyhávajúcim hospodárstvom a žiadajú zmenu celého systému.



V dave sa v týchto dňoch dokonca objavovali heslá namierené proti tamojšiemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu i proti ekonomickej politike vlády a zaznievajú na nich i politické požiadavky.