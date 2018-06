V Iráne zadržali 27 predpokladaných teroristov a zhabali zbrane

Polícia zhabala v rámci razie veľké množstvo výbušnín a zbraní vrátane automatických pušiek a granátov.

Teherán 11. júna (TASR) - Iránske úrady zadržali 27 osôb pre podozrenie z členstva v teroristickej organizácii, uviedla v pondelok iránska tlačová agentúra Fars.



Príslušníci zmienenej skupiny plánovali v uplynulom týždni spáchať "teroristické činy" v Teheráne a niektorých ďalších veľkých mestách. Niektorým ľuďom sa vyhrážali smrťou, píše Fars.



Polícia zhabala v rámci razie veľké množstvo výbušnín a zbraní vrátane automatických pušiek a granátov. Iránske médiá neinformovali o tom, k akej skupine zadržaní patrili, dodala agentúra AP.



V júni 2017 piati militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) vtrhli do budovy iránskeho parlamentu a do mauzólea vodcu iránskej revolúcie ajatolláha Rúholláha Chomejního. Tieto dva súbežne teroristické útoky v Teheráne si vyžiadali 18 mŕtvych a vyše 50 zranených. Bezpečnostné sily zabili všetkých piatich útočníkov.