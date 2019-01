V Iráne zadržiavajú bývalého príslušníka amerického námorníctva

Príbuzní v súvislosti s Whiteovým zadržaním uviedli, že do Iránu vycestoval, aby tam navštívil svoju priateľku, s ktorou sa zoznámil prostredníctvom internetu.

Teherán 25. januára (TASR) - V Iráne zadržiavajú na základe "súkromnej žaloby" bývalého príslušníka amerického vojenského námorníctva Michaela Whitea, ktorý do Iránu vycestoval údajne za svojou priateľkou. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Whitea zadržali ešte v júli a stal sa tak prvým Američanom, ktorého zatkli v Iráne od 20. januára 2017, teda od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie.



Polooficiálna agentúra Mehr citovala prokurátora v meste Mašhad Gholámalího Sádekího, ktorý bez uvedenia bližších podrobností povedal, že prípad je stále "v štádiu vyšetrovania". Správy, že White čelí obvinenia v súvislosti s bezpečnosťou štátu, prokurátor nepotvrdil.



Príbuzní v súvislosti s Whiteovým zadržaním uviedli, že do Iránu vycestoval, aby tam navštívil svoju priateľku, s ktorou sa zoznámil prostredníctvom internetu.



Whiteova matka pre denník The New York Times povedala, že jej syn trpí akútnou astmou a v minulosti podstúpil chemoterapiu a rádiologické ožarovanie nádoru hrdla.



V posledných rokoch zadržali v Iráne viacero Američanov, v súvislosti s čím prezident Trump v roku 2017 vyhlásil, že ak islamská republika neoprávnene zadržiavaných amerických občanov neprepustí, bude to mať pre ňu "nové a závažné dôsledky".