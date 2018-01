V iránskych základných školách zakázali výučbu angličtiny

Irán v uplynulých dňoch zažil vlnu protivládnych protestov. Vypukli 28. decembra v meste Mašhad a rozšírili sa aj do mnohých ďalších miest, pričom si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch.

Dubaj 7. januára (TASR) - V snahe zabrániť invázii západnej kultúry zakázali v Iráne v tamojších základných školách vyučovanie angličtiny. Ako v sobotu oznámili iránske médiá, rozhodol o tom najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.



"Vyučovanie angličtiny v štátnych i súkromných základných školách je v rozpore so zákonmi a nariadeniami," vysvetlil v sobotu vo vysielaní iránskej televízie predseda najvyššej rady pre školy Mahdi Navid-Adham. Vyučovanie angličtiny v ranom veku "otvára dvere kultúrnej invázii Západu", citovala v nedeľu agentúra Reuters iránske úrady.



Irán v uplynulých dňoch zažil nebývalú vlnu protivládnych protestov. Vypukli 28. decembra v meste Mašhad a rozšírili sa aj do mnohých ďalších miest, pričom si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch. Protivládni demonštranti poukazovali na nárast cien za potraviny a vysokú mieru nezamestnanosti v Iráne. Časť z protestujúcich žiadala aj demisiu vlády.



Paralelne s týmito protestmi sa však konali aj zhromaždenia na podporu súčasnej iránskej vlády. Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ukončili vlnu nepokojov spojených s protivládnymi protestmi.



Vo vyhlásení na svojej webovej stránke Revolučné gardy obvinili z nepokojov Spojené štáty, Izrael a Saudskú Arábiu, ako aj exilovú opozičnú skupinu Ľudoví mudžahedíni (Modžáhedíne Chalk) a podporovateľov monarchie, ktorú zvrhla islamská revolúcia v roku 1979. USA a Izrael síce vyjadrili podporu protestom, ale popierajú obvinenia z toho, že by ich podnecovali.