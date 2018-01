V Istanbule postavia nový kanál spájajúci Stredozemné a Čierne more

Zámerom projektu, o ktorom Erdogan po prvý raz informoval ešte v roku 2011, je odľahčiť námornú dopravu v Bosporskom prielive.

Ankara 15. januára (TASR) - Ankara v pondelok predstavila zamýšľanú trasu ambiciózneho kanála, ktorý má viesť cez Istanbul a spájať Stredozemné a Čierne more. Projekt kedysi turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nazval jedným zo svojich "bláznivých" nápadov. S jeho realizáciou by sa malo začať už tento rok, uviedla agentúra AP.



Turecký minister dopravy Ahmet Arslan novinárom v pondelok povedal, že 45-kilometrový "Kanál Istanbul" povedie z istanbulskej štvrti Küčükčekmece na pobreží Marmarského mora do dediny Durusu na predmestí Istanbulu - na pobreží Čierneho mora.



Zámerom projektu, o ktorom Erdogan po prvý raz informoval ešte v roku 2011, je odľahčiť námornú dopravu v Bosporskom prielive. Ide o jednu z najvyťaženejších lodných trás na svete. Erdogan prisľúbil, že nový istanbulský kanál bude hotový do roka 2023, v ktorom Turci oslávia 100. výročie založenia svojej republiky.



Environmentálni aktivisti už vyjadrili obavy, že kanál i jeho stavba poškodia miestny ekosystém.