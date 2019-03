V Istanbule sa začal proces so zamestnancom americkej ambasády

Metina Topuza, tureckého občana spolupracujúceho s americkým protidrogovým úradom, zatkli v októbri 2017.

Istanbul 26. marca (TASR) - V Turecku sa v utorok začal súdny proces so zamestnancom amerického konzulátu obvineným zo špionáže a pokusu o zvrhnutie vlády. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o ďalší zo série prípadov, v dôsledku ktorých dochádza k zvyšovaniu napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a ich spojencom v Severoatlantickej aliancii.



Metina Topuza, tureckého občana spolupracujúceho s americkým protidrogovým úradom, zatkli v októbri 2017. Neskôr ho obvinili zo špionáže a väzieb na hnutie Fethullaha Gülena, tureckého duchovného žijúceho v exile v USA, ktorému Ankara pripisuje zodpovednosť za neúspešný pokus o štátny prevrat v lete 2016.



Turecká polícia eskortovala Topuza do budovy súdu v Istanbule, kde sa začína trojdňové pojednávanie. Podľa spravodajcu agentúry AFP hrozí Topuzovi až doživotný trest odňatia slobody.



Na pojednávaní sa v utorok zúčastňujú aj americký chargé d'affaires na ambasáde v Ankare a generálny konzul v Istanbule.



"Očakávame prepustenie pána Topuza," povedal novinárom obhajca obvineného Halit Akalp. Dodal, že sa v uplynulom týždni so svojím klientom stretol dvakrát.



Proces sa začína v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Ankarou v súvislosti s nezhodami okolo vojny v Sýrii, nákupu ruských rakiet Tureckom či odmietaním USA vydať Gülena.



Veľvyslanectvo USA označilo obvinenia ako "úplne neopodstatnené". Americkí predstavitelia uviedli, že oslobodenie "nespravodlivo zadržaných" tureckých štátnych príslušníkov, ich zamestnancov je prioritou tak, ako je to v prípade vedca z Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Serkana Gölgeho, americko-tureckého štátneho príslušníka uväzneného na základe obvinenia z terorizmu.



Podobné obvinenia ako voči Topuzovi vzniesli turecké orgány aj voči ďalšiemu miestnemu pracovníkovu amerického konzulátu Metemu Cantürkovi. Aktuálne sa nachádza v domácom väzení.



Pojednávanie viedli aj voči bývalému tureckému pracovníkovi amerického konzulátu v juhotureckej Adane Hamzovi Ulucayovi.



Topuzovo zadržanie odštartovalo diplomatickú roztržku, v rámci ktorej obe strany pozastavili dočasne vydávanie víz.



Podľa správy agentúra AFP sa vzájomné vzťahy USA a Turecka dostali na minimum vlani po tom, ako Turci zadržali amerického duchovného Andrewa Brunsona. To vyústilo až do vzájomných sankcií. Brunsona napokon v októbri prepustili a vzťahy sa dostali do normálu.