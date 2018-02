V Istanbule zadržali 31 osôb podozrivých z členstva v Islamskom štáte

Policajti tiež počas záťahu zhabali množstvo dokumentov uchovávaných v digitálnej podobe a iných dôkazových materiálov. Zadržaní podozriví sú cudzinci.

Istanbul 10. februára (TASR) - V Istanbule zadržali 31 osôb podozrivých z členstva v džihádistickej skupine Islamský štát (IS), ktorí sa pripravovali na spáchanie teroristického útoku. Informovala o tom v sobotu turecká tlačová agentúra Anadolu.



Príslušníci tureckej polície podnikli razie na šiestich adresách v troch rôznych štvrtiach Istanbulu, priblížila Anadolu, pričom termín policajnej operácie neuviedla. Policajti tiež počas záťahu zhabali množstvo dokumentov uchovávaných v digitálnej podobe a iných dôkazových materiálov. Zadržaní podozriví sú cudzinci.



Ako doplnila agentúra Reuters, turecké obranné zložky zintenzívnili na sklonku vlaňajška operácie zamerané proti činnosti IS, a síce pri príležitosti prvého výročia streľby v istanbulskom nočnom klube.



K zodpovednosti za útok v klube Reina, ktorý neprežilo 39 osôb, sa neskôr prihlásila skupina IS. Išlo o ďalší zo série útokov na civilistov spáchaných islamistami v Turecku.