V Izraeli bezpečne pristálo lietadlo napriek prasknutej pneumatike

V čase pristávania lietadla pozastavili všetky ostatné odlety i prílety.

Tel Aviv 1. júla (TASR) - Lietadlo bulharskej charterovej spoločnosti Electra Airways s prasknutou pneumatikou, ktoré odštartovalo z nemeckého mesta Kolín nad Rýnom, po štyroch hodinách letu v pondelok popoludní núdzovo pristálo na Letisku Bena Guriona ležiacom 15 kilometrov juhovýchodne od Tel Avivu. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Najvyššia pohotovosť bola na najväčšom izraelskom letisku vyhlásená po tom, ako pozemný personál na letisku v Kolíne nad Rýnom po štarte Boeingu 737 so 152 ľuďmi na palube našiel na dráhe časti pneumatiky.



Na Letisku Bena Guriona boli pripravené sanitky a hasičské vozidlá. V čase pristávania lietadla pozastavili všetky ostatné odlety i prílety. Ramonovo medzinárodné letisko ležiace na juhu Izraela bolo pripravené v prípade potreby prijať odklonené lety z Letiska Bena Guriona.