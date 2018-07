V Izraeli pripravujú protesty proti Orbánovej návšteve

Aktivistom, ktorí pripravujú aj demonštrácie, sa nepáči, že Orbán si chce počas svojej oficiálnej návštevy prezrieť aj jeruzalemský pamätník holokaustu Jad va-šem.

Budapešť 18. júla (TASR) - Aktivisti v mene ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na spoločenských sieťach protestujú proti návšteve predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Izraeli, informoval v stredu spravodajský server VárosiKurír.hu. Premiér odcestuje do židovského štátu v stredu popoludní.



Aktivistom, ktorí pripravujú aj demonštrácie, sa nepáči, že Orbán si chce počas svojej oficiálnej návštevy prezrieť aj jeruzalemský pamätník holokaustu Jad va-šem. Podľa nich mal totiž premiér už niekoľko antisemitských a rasistických vyhlásení a vytýkajú mu aj to, že vedie nedemokratickú politiku.



Vo výzve na protest proti Orbánovi jeho odporcovia pripomínajú, že vlani sa predseda maďarskej vlády pochvalne vyjadril o lídrovi z čias druhej svetovej vojny Miklósovi Horthym, spojencovi nacistického Nemecka.



Premiér v júni 2017 nazval Horthyho i ďalších vrcholných predstaviteľov Maďarska "výnimočnými štátnikmi" za to, že svoju krajinu viedli po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie po prvej svetovej vojne. Nesúhlas s postojom Orbána vtedy vyjadrili Svetový židovský kongres (WJC) i najvýznamnejšia židovská organizácia v Maďarsku.



Aktivisti tiež podotýkajú, že Orbán staval svoju predvolebnú a mediálnu kampaň na osočovaní amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa, že odhaľoval nacistické a fašistické pomníky a že v rámci svojej strany Fidesz a vládneho bloku Fidesz-KDNP toleruje extrémistické, ba v mnohých prípadoch aj antisemitské prejavy.



Niektoré maďarské médiá odvolávajúc sa na informácie denníka Jisrael ha-jom uviedli, že Orbán sa nestretne v Izraeli s palestínskymi vodcami, ako je to zvykom prezidentov a premiérov pri návšteve Izraela. Spravodajský server 24.hu dodáva, že maďarský premiér však nebude výnimkou - palestínske územia nenavštívil totiž v júni ani rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Orbán sa na svojej prvej návšteve Izraela na poste predsedu vlády má stretnúť s premiérom Benjaminom Netanjahuom a prijme ho aj prezident Reuven Rivlin. Členmi jeho delegácie budú vicepremiér Zsolt Semjén, šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, minister riadiaci kabinet predsedu vlády Antal Rogán a minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach