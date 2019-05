V Izraeli schválili v prvom čítaní zákon o rozpustení parlamentu

Za návrh, predložený v pondelok premiérovou stranou Likud, hlasovalo 66 poslancov novozvoleného Knesetu, proti bolo 44 a jeden sa zdržal.

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izrael sa priblížil k predčasným voľbám po tom, ako parlament schválil v utorok ráno v prvom čítaní zákon o svojom rozpustení. Stalo sa tak, aj keď sa všeobecné voľby konali len minulý mesiac, uviedla agentúra AFP, ktorá pripomína, že premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi sa nedarí vytvoriť vládnu koalíciu.



Za návrh, predložený v pondelok premiérovou stranou Likud, hlasovalo 66 poslancov novozvoleného Knesetu, proti bolo 44 a jeden sa zdržal. Zákon teraz musí prejsť v druhom a treťom čítaní, aby sa mohli vypísať nové voľby. K týmto hlasovaniam dôjde pravdepodobne do stredy večera, ak nedôjde k dohode.



Predbežným termínom pre nové voľby je 17. september, aj keď sa ešte môže zmeniť, uviedol denník The Times of Israel.



Práve do stredy večera mal Netanjahu získať v parlamente väčšinu pre svoju vládu a ak sa mu to nepodarí, prezident Reuven Rivlin by mu mohol poskytnúť ďalšie dva týždne v prípade, že dôjde k záveru, že je jedinou osobou schopnou vytvoriť vládu. Existuje aj možnosť, že poverí touto úlohou iného člena parlamentu. Podľa agentúry AFP však Netanjahu zrejme uprednostňuje nové voľby, ako by mal nechať na Rivlina, aby si vybral na premiérsky post niekoho iného.



Očakávalo sa, že Netanjahu zostaví väčšinovú koalíciu po tom, ako si jeho strana Likud zabezpečila v aprílových parlamentných voľbách 35 poslaneckých mandátov.



Vyhliadky na jeho potenciálnu vládu sa však v uplynulých dňoch zmenšili po tom, ako bývalý minister obrany Avigdor Lieberman odmietol požiadavky ultraortodoxných židovských strán. Trvá na schválení nového zákona, ktorý počíta s vojenskými odvodmi ultraortodoxných mužov.



Lieberman v pondelok uviedol, že neustúpi a preferuje namiesto toho nové voľby. Bez jeho sekulárnej pravicovej strany Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov) by Netanjahu nemal v parlamente väčšinu.



Netanjahu sľúbil vytvorenie koalície pravicových a náboženských strán, ktoré budú v parlamente kontrolovať 65 zo 120 kresiel.



Vo voľbách, ktoré sa konali 9. apríla, získal Likud 35 zo 120 kresiel v Knesete. Rovnaký počet dostal aj centristický blok Modrá a biela.



Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva. Netanjahu všetky obvinenia odmieta.