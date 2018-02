Proces s palestínskou tínedžerkou odročili na budúci mesiac

Tínedžerka čelí dvanástim obvineniam vrátane útoku na bezpečnostné zložky a povzbudzovania k násiliu.

Jeruzalem 13. februára (TASR) - Izraelský vojenský súd v utorok odročil na budúci mesiac široko sledovaný proces s palestínskou tínedžerkou Ahid Tamímíovou, obvinenou z útoku na izraelských vojakov. Sudca nariadil, aby sa všetky pojednávania konali za zatvorenými dverami, informuje agentúra AP.



Sedemnásťročné dievča, súdené za fackovanie a udieranie dvoch izraelských vojakov neďaleko svojho domu na západnom brehu Jordánu, vošlo na začiatku procesu do zaplnenej súdnej miestnosti. Sudca však rýchlo nechal vyviesť všetkých okrem rodiny s tým, že proces bude "pre ochranu mladistvej" uzatvorený. Jej právnička Gaby Laskyová voči tomuto rozhodnutiu namietala a uviedla, že rodina si želá verejný proces. Obvinila pritom súd, že chce zabrániť svetu, aby proces sledoval.



Tamímíová, ktorá je vo väzbe už takmer dva mesiace, vyzerala v dobrej nálade a gestikulovala smerom k svojej rodine. Jej otec Básim Tamímí jej zakričal: "Buď silná!".



Tínedžerka čelí dvanástim obvineniam vrátane útoku na bezpečnostné zložky a povzbudzovania k násiliu. Obvinenia sa týkajú viacerých incidentov počínajúc aprílom 2016. V prípade odsúdenia jej hrozí dlhoročné väzenie. Prokuratúra prečítala obžalobu, na ktorú Tamímíová nereagovala, a súd stanovil ďalšie pojednávanie na 11. marca, informovala obhájkyňa Laskyová.



Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach je vidieť, ako Ahid Tamímíová v decembri v predjordánskej dedine Nabí Sálih fackala, udierala a kopala do dvoch izraelských vojakov, pričom vojaci sa väčšinou odvetných úderov zdržali.



Rodina Tamímíovcov je Izraelu aj medzinárodným pozorovateľom izraelsko-palestínskeho konfliktu známa, keďže od roku 2009 - po tom, ako armáda obmedzila Palestínčanom prístup na neďaleké územia - organizovala každý týždeň demonštrácie.



V roku 2012 ocenil Ahid Tamímíovú turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, keď sa virálnou stala jej fotografia, ako ukazuje zovretú päsť izraelskému vojakovi. Mala vtedy 11 rokov.



Počas protestov členovia rodiny Tamímíovcov prišli o život a niektorých zatkla polícia. Izraelskí komentátori rodinu kritizovali, že posiela maloletých do nebezpečných situácií.



Medzinárodné ľudskoprávne skupiny, Európska únia i ďalší kritizovali Izrael, ako zaobchádza s Tamímíovou. Na utorkové pojednávanie prišli ako pozorovatelia diplomati z Európskej únie a niekoľkých európskych krajín vrátane Nemecka a Holandska, ale spolu s novinármi museli súdnu sieň opustiť.



Ahid Tamímíovú považujú Palestínčania za národnú ikonu za jej odvahu postaviť sa ozbrojeným vojakom na okupovanom území, pripomína britská spravodajská stanica BBC.