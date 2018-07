V Japonsku zaznamenali rekordne najvyššiu teplotu 41,1 stupňa Celzia

Vlna horúčav sprevádzaná vysokými teplotami pretrváva v regióne už vyše týždňa. Podľahlo jej už viac ako 40 ľudí v Japonsku a 10 v Južnej Kórei.

Tokio 23. júla (TASR) - Teplota v meste Kumagaja severne od Tokia sa v pondelok vyšplhala na 41,1 stupňa Celzia, čo je najvyššia zaznamenaná teplota v Japonsku. Oznámila to Japonská meteorologická služba.



Mesto Kumagaja leží v prefektúre Saitama, približne 65 kilometrov severozápadne od Tokia.



Agentúra AP pripomína, že vlna horúčav sprevádzaná vysokými teplotami pretrváva v regióne už vyše týždňa. Podľahlo jej už viac ako 40 ľudí v Japonsku a 10 v Južnej Kórei. Medzi obeťami bolo mnoho starších ľudí, ktorí nepoužívali klimatizáciu. V Japonsku museli tiež hospitalizovať tisícky ľudí so symptómami úpalu.



Japonská meteorologická služba varovala pred "životunebezpečnými" horúčavami v mnohých častiach krajiny. Obyvateľov vyzvala na opatrnosť a odporučila im dodržiavať pitný režim a nevychádzať von z budov, ak to nie je potrebné.



Meteorológovia predpovedajú, že horúčavy budú trvať do konca júla.



Vlna mimoriadne horúceho počasia zasiahla Japonsko len týždeň po tom, ako na západe krajiny pri záplavách a zosuvoch pôdy vyvolaných prudkými lejakmi zahynulo približne 220 ľudí.