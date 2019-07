V JAR zahynul muž: Mal byť prvým Afričanom tmavej pleti vo vesmíre

Mandla Maseko v poslednom čase pracoval ako diskdžokej v Pretórii. Sám o sebe hovoril, že je typickým chlapcom z predmestia Pretórie.

Pretória 8. júla (TASR) - Juhoafričan Mandla Maseko, ktorý sa mal stať prvým Afričanom tmavej pleti vo vesmíre, zahynul v sobotu pri nehode na motocykli. Informovala o tom v pondelok stanica BBC.



Tento 30-ročný občan Juhoafrickej republiky, prezývaný aj Afronaut alebo Spaceboy, v roku 2013 uspel pri výbere spomedzi milióna ľudí zo 75 krajín sveta a stal sa jedným z 23 kandidátov na hodinový let na palube americkej kozmickej lode Lynx Mark.



V rámci výberu sa kandidáti museli podrobiť mnohým náročným testom telesnej a duševnej zdatnosti v súťaži organizovanej Axe Apollo Space Academy, sponzorovanej britsko-holandskou spoločnosťou Unilever a spoločnosťou pre vesmírnu turistiku Space Expedition Corporation (SEC).



Pred plánovaným letom potom Mandla Maseko musel absolvovať náročný výcvik v Kennedyho vesmírnej akadémii na Floride, ktorý zahŕňal skoky na voľnom páde či lety na palube stíhacích lietadiel, a trénovať odolnosť voči zrýchleniu.



Let do vesmíru bol naplánovaný na rok 2015, ale napokon sa neuskutočnil.



Mandla Maseko v poslednom čase pracoval ako diskdžokej v Pretórii. Sám o sebe hovoril, že je typickým chlapcom z predmestia Pretórie.



Na vysvetlenie svojich snáh dostať sa do programu Axe Apollo Space Academy uviedol, že chcel motivovať a inšpirovať mladých ľudí v Afrike a dokázať im, že bez ohľadu na svoj pôvod sa môžu pokúsiť dosiahnuť všetko, čo si zaumienia. V rozhovore pre BBC uviedol, že mal v pláne osloviť z vesmíru mladých ľudí, ako to svojho času urobil aj americký astronaut Neil Armstrong, ktorý bol v roku 1969 prvým pozemšťanom na Mesiaci.



Do dejín sa Neil Armstrong zapísal svojím výrokom: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo," ktorý povedal, keď 20. júla 1969 vstúpil na povrch Mesiaca z lunárneho modulu.