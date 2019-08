V Južnej Kórei sa na protest voči Japonsku zapálil ďalší muž

Podľa príslušníka miestnej polície sa muž, ktorý utrpel popáleniny na celom tele, aktuálne nachádza v nemocnici v Soule.

Soul 1. augusta (TASR) - Sedemdesiatdvaročný muž z Južnej Kórey je v kritickom stave po tom, ako sa zapálil zrejme na protest proti Japonsku a narastajúcemu napätiu medzi oboma krajinami, ktoré sa týka vyostrujúcich sa obchodných a politických sporov. Informovala o tom vo štvrtok juhokórejská polícia, na ktorú sa odvolala agentúra AP.



Podľa príslušníka miestnej polície sa muž, ktorý utrpel popáleniny na celom tele, aktuálne nachádza v nemocnici v Soule. Zároveň dodal, že na mieste, kde sa podpálil, sa našla taška, ktorá zrejme patrila práve jemu. Obsahovala totiž leták kritizujúci Japonsko za jeho rozhodnutie sprísniť kontroly vývozu špičkových technológií do Južnej Kórey, ako i výzvu bojovať proti Tokiu až dovtedy, kým sa japonský premiér Šinzó Abe neospravedlní.



Ako pripomenula AP, vo veku 78 rokov zomrel v júli iný Juhokórejčan, ktorý sa upálil vo svojom aute v blízkosti japonského veľvyslanectva v Soule.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa nachádzajú v najhoršom štádiu odvtedy, čo Japonsko nedávno sprísnilo podmienky exportu niektorých materiálov potrebných pre špičkové technológie. Japonsko zaviedlo začiatkom júla reštrikcie napríklad na vývoz niektorých chemikálií používaných pri výrobe čipov a smartfónov a tiež technológií do Južnej Kórey pre spor so Soulom o nútenej práci počas druhej svetovej vojny.