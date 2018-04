V Južnom Sudáne je nezvestných desať humanitárnych pracovníkov

Podľa informácií OCHA desiati pracovníci zmizli v Strednom rovníkovom štáte v južnej časti krajiny. Predpokladá sa, že na nich ktosi zaútočil, alebo sa stali obeťami únosu.

Podľa informácií OCHA desiati pracovníci zmizli v Strednom rovníkovom štáte v južnej časti krajiny. Predpokladá sa, že na nich ktosi zaútočil, alebo sa stali obeťami únosu. Kde sa momentálne nachádzajú, nie je známe, napísala agentúra DPA.



"Tieto osoby, pracovníci OSN a mimovládnych organizácií, sú tu, aby pomáhali obyvateľom Južného Sudánu a nemali by byť cieľom útokov. Naši kolegovia musia byť bezpodmienečne prepustení, aby mohli vo svojej práci pokračovať," uviedol vo vyhlásení koordinátor OSN pre humanitárne záležitosti v Južnom Sudáne Alain Noudéhou.



Všetky strany juhosudánskeho konfliktu musia podľa neho zaistiť bezpečné prostredie pre ľudí, ktorí v krajine poskytujú pomoc.



Podľa správy OSN sú medzi nezvestnými dvaja pracovníci UNICEF, jeden z OCHA, jeden z Organizácie pre rozvoj Južného Sudánu, dvaja z organizácie ACROSS, traja z Plan International a jeden z Action Africa Help.



Južný Sudán sužuje občianska vojna od roku 2013, keď prezident Salva Kiir prepustil z funkcie svojho námestníka Rieka Machara. Boje sa vedú najmä pozdĺž etnických hraníc medzi silami lojálnymi Kiirovi, ktorý pochádza z etnickej skupiny Dinka, a silami lojálnymi Macharovi, ktorý je z menšinového kmeňa Nuerov.