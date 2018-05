VIDEO: Zrážku vlakov v Čechách zrejme zapríčinil strojvodca

Na Českokrumlovsku se srazily dva osobní vlaky, zraněných jsou až dvě desítky. Na místo dvakrát letěl vrtulník záchranářů, podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové transportoval jednu dospělou osobu a jedno dítě. pic.twitter.com/Al2InUDrxk — ČT24 (@CT24zive) May 3, 2018

Praha 3. mája (TASR) - Praha 3. mája (TASR) - Štrnásť ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch osobných vlakov, ku ktorej došlo vo štvrtok dopoludnia v Juhočeskom kraji. Denníku Právo to povedala hovorkyňa záchranárov Petra Kafková.Na mieste kolízie vlakov spoločnosti GW Train, ku ktorej došlo o 8.46 h pri obci Mříč, zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.Zrážku vlakov zrejme zapríčinil jeden zo strojvodcov, ktorý prešiel návestidlo v polohe stoj, povedal Rádiožurnálu Českého rozhlasu hovorca Správy železničnej dopravnej cesty Marek Illiáš.Podľa miestnej polície v oboch súpravách cestovalo približne 50 ľudí vrátane detí z materskej škôlky. Jeden vlak išiel z obce Volary do Českých Budějovíc a druhý z Českých Budějovíc do stanice Černý Kříž.uviedol hovorca českej Traťovej inšpekcie Martin Drápal. K vykoľajeniu vlakov podľa neho zrejme nedošlo. Škody boli predbežne vyčíslené na šesť miliónov českých korún.Na trati premáva náhradná autobusová doprava. Obmedzenia majú platiť približne od 15.00 h.Jedného zo zranených musel do nemocnice previezť vrtuľník, uviedol server Novinky.cz.