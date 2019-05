V Kábule zavraždili bývalú novinárku

Kábulská polícia vyhlásila, že nie je jasné, či vražda bola teroristickým činom alebo išlo o výsledok osobných sporov. V Kábule pravidelne vykonáva útoky Taliban aj Islamský štát.

Kábul 11. mája (TASR) - Neznámi ozbrojenci zastrelili v sobotu bývalú afganskú televíznu novinárku a poradkyňu afganského parlamentu pre kultúrne záležitosti Minu Mangálovú. Incident sa odohral v Kábule, keď bola na ceste do práce. Streľbu na ňu spustila dvojica útočníkov na motorke, informuje tlačová agentúra Reuters.



Mangálová bola v minulosti reportérkou televíznej stanice Ariana News. Motív vraždy nebol bezprostredne známy, prišlo k nej však v čase zvýšenej pozornosti upriamenej na práva žien - pred možným odchodom zahraničných síl z Afganistanu a potenciálnym návratom hnutia Taliban, uplatňujúceho tvrdú líniu, k účasti na vládnutí.



Niektorí Afganci, pobúrení zhoršujúcou sa bezpečnosťou žien v hlavnom meste Kábul, zdieľali na sociálnych médiách fotografiu Mangálovej a požadovali prísne potrestanie páchateľov. "V krajine, kde je môj život ako novinárky ohrozený, chcem, aby vláda neprejavovala uznanie mojej práci, ale sústreďovala sa na to, ako nás chrániť," napísal istá afganská novinárka.



Afganistan sa zaraďuje takmer na spodok globálnych indexov rodovej rovnosti; existujú tam nútené sobáše, vraždy zo cti a domáce násilie, a to na celoštátnej úrovni, najmä vo vidieckych oblastiach.



Tak ako mierové rozhovory medzi USA a Talibanom naberajú spád, mnoho afganských žien sa obáva straty ťažko vybojovaných slobôd od roku 2001, keď Spojenými štátmi podporované afganské sily zvrhli Taliban. Ten počas svojho vládnutia v rokoch 1996-01 zakázal ženám pracovať mimo svojich domovov a vyžadoval, aby ich sprevádzal mužský príbuzný.



Kábulská polícia vyhlásila, že nie je jasné, či vražda bola teroristickým činom alebo išlo o výsledok osobných sporov, dopĺňa tlačová agentúra AP. V Kábule pravidelne vykonáva útoky Taliban aj Islamský štát.