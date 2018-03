V Kambodži odsúdili Brita za zhotovovanie pornografie

Daniela Jonesa zadržali koncom januára po tom, ako polícia vykonala raziu na večierku v prenajatej vile v meste Siem Reap.

Phnom Pénh 20. marca (TASR) - V Kambodži odsúdili občana Británie za zverejnenie fotografií, ktoré zachytávali, ako sa počas pobytu v tejto krajine spolu s ďalšími cudzincami oddával tancom so sexuálnym podtónom. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca súdu v provincii Siem Reap uviedol, že 31-ročnému Danielovi Jonesovi udelili ročný podmienečný trest za zhotovovanie pornografie. Dodal, že odsúdeného by mohli už v stredu prepustiť na slobodu.



Vo väzbe naopak zostane, ak prokurátor podá do 24 hodín odvolanie proti rozsudku. Za mrežami si doposiaľ odsedel mesiac a 22 dní.



Daniela Jonesa zadržali koncom januára po tom, ako polícia vykonala raziu na večierku v prenajatej vile v meste Siem Reap. Pôvodne zaistili takmer 90 ľudí, ktorí podľa polície tancovali "pornografické" tance a urážali tak kambodžské morálne štandardy.



Medzi zadržanými boli aj desiati cudzinci, medzi nimi piati Briti, dvaja Kanaďania, Nór, Holanďan a Novozélanďan. Voči deviatim z nich vzniesli obvinenia, avšak neskôr ich prepustili na kauciu a deportovali z krajiny. Ich trestné stíhanie následne ukončili.