V Kanade zomrel Jiří Brady - aktér kontroverzie s prezidentom Zemanom

Praha/Toronto 12. januára (TASR) - Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v noci na sobotu v Kanade pamätník holokaustu a podnikateľ českého pôvodu Jiří Brady. Spravodajský portál Novinky.cz o tom informoval jeho príbuzný, bývalý minister kultúry ČR Daniel Herman. Brady prežil väznenie v koncentračných táboroch Terezín i Auschwitz i pochod smrti a po vojne vydával svedectvo o holokauste.



V roku 1949 emigroval do Rakúska, odkiaľ sa v roku 1951 dostal do Kanady. Pomáhal tam ďalším emigrantom, obhajoval ľudské práva a šíril svoje svedectvo o hrôzach holokaustu. V koncentračných táboroch zahynuli jeho rodičia i sestra.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že osud Bradyho sestry Hany, ktorá zomrela vo veku 14 rokov, poslúžil ako námet pre knihu pre mládež Hana's Suitcase (vyšla aj v češtine - pod názvom Hanin kufřík - Příběh dívky, ktorá se nevrátila).



V Kanade túto knihu pozná prakticky každé dieťa, vďaka čomu sa i jej autorka Karen Levinová a brat hlavnej hrdinky - používajúci v Kanade meno George Brady - stali verejne známymi osobami.



Kufrík dievčaťa, ktoré zomrelo v plynovej komore v koncentračnom tábore Auschwitz, našiel svojho času kurátor tokijského múzea holokaustu. Ten následne kontaktoval Bradyho.



V roku 2016 sa Brady v Česku stal aktérom kontroverzie súvisiacej so svojím nevyznamenaním prezidentom republiky Milošom Zemanom.



Bradyho synovec, vtedajší minister Herman, totiž tvrdil, že vyznamenanie pre Bradyho bolo pôvodne schválené, ale po ministrovom stretnutí s dalajlámom ho zrušili.



Prezident Zeman poprel, že by bol schválil udelenie vyznamenania pre Bradyho.



Po tejto kauze Brady v Česku získal viacero iných ocenení, napríklad medailu Karla Kramářa, ktorú mu udelil vtedajší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Bradyho ocenila aj Poslanecká snemovňa, mestá Praha a Brno či olomoucká Univerzita Palackého.