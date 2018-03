V Katalánsku pokračujú protesty proti Puigdemontovmu zadržaniu

Puigdemont bol zadržaný v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď po diaľnici A7 vstúpil z Dánska na územie Nemecka.

Barcelona 26. marca (TASR) - Skupina približne 150 ľudí so zahalenými tvárami v pondelok pri meste Alcarras prehradila pneumatikami diaľnicu A-2 spájajúcu Katalánsko s autonómnym spoločenstvom Aragónsko.



Podľa denníka La Vanguardia išlo o skupinu členov Výboru na obranu republiky (CDR) z katalánskeho regiónu Ponent, ktorí takto protestovali proti zatknutiu bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta v Nemecku.



V nedeľu sa na protest proti Puigdemontovmu zadržaniu uskutočnili v Barcelone i v ďalších katalánskych mestách konali zhromaždenia jeho prívržencov, ktoré prerástli aj do potýčok s políciou. Zranenia pritom utrpelo asi 100 ľudí. Polícia zadržala deväť osôb.



Puigdemont bol zadržaný v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď po diaľnici A7 vstúpil z Dánska na územie Nemecka.



Španielsky najvyšší súd v Madride rozhodol v piatok o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta a šiestich ďalších katalánskych politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu najmenej 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.



V pondelok Puigdemonta predvedú pred krajinského sudcu, ktorý najprv zistí jeho totožnosť. Vyšší krajinský súd potom rozhodne, či pôjde do vydávacej väzby. Súd tiež preskúma, či je odovzdanie Puigdemonta španielskym orgánom "právne prípustné". O jeho vydaní rozhodne až generálna prokuratúra. Celý tento proces môže trvať od 15 do 45 dní.