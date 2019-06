V Katare sa začali mierové rokovania USA s predstaviteľmi Talibanu

Mike Pompeo v utorok počas neohlásenej návštevy Kábulu vyhlásil, že mierovú dohodu, ktorá by ukončila 17 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, možno dosiahnu ešte pred 1. septembrom.

Dauha 29. júna (TASR) - Predstavitelia USA a islamistického hnutia Taliban sa v sobotu stretli v katarskej Dauhe, aby tam začali rokovania o mieri v Afganistane. Písala o tom agentúra AFP.



"V Dauhe sa začalo siedme kolo rokovaní predstaviteľov USA s vyjednávacím tímom Islamského emirátu (Afganistan)," ohlásil prostredníctvom Twitteru hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



Výsledkom prípadnej dohody by podľa AFP mal byť odchod amerických vojsk z Afganistanu, výmenou za bezpečnostné záväzky Talibanu, ktoré budú garantovať, že sa krajina znova nestane bezpečným útočiskom rôznych radikálnych skupín.



Vyjednávači sa v tejto súvislosti zameriavajú na štyri hlavné oblasti, ktorými sú: Boj proti terorizmu, prítomnosť cudzích vojsk v Afganistane, dialóg jednotlivých mocenských skupín v krajine a trvalé prímerie.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok počas neohlásenej návštevy Kábulu vyhlásil, že mierovú dohodu, ktorá by ukončila 17 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, možno dosiahnu "ešte pred 1. septembrom".



V septembri by sa v Afganistane mali konať prezidentské voľby.