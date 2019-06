V kauze vraždy policajta extrémistom v Maďarsku vypočuli znalcov

Podľa agentúry MTI vo štvrtok by malo pokračovať súdne pojednávanie na prvom stupni prednesením záverečných rečí a v piatok by už mohol padnúť aj verdikt.

Budapešť 18. júna (TASR) - Súd v západomaďarskom meste Szombathely v utorok vypočul ďalších súdnych znalcov v kauze so zakladateľom radikálnej pravicovej organizácie Maďarský národný front Istvánom Gy., ktorý čelí obvineniu zo zastrelenia policajta z 26. októbra 2016.



Sedemdesiatdeväťročný obvinený podľa obžaloby zastrelil v obci Bőny jedného policajta a druhého zranil. Páchateľ pri následnom zásahu policajného komanda utrpel poranenie brucha.



Obeťou prestrelky sa stal 46-ročný major, ktorého posmrtne povýšili do hodnosti podplukovníka.



Znalci z oblasti psychológie a psychiatrie sa v utorok zhodli v tom, že obvinený netrpí žiadnou psychickou poruchou, je veľmi inteligentný a nič mu nebránilo v zhodnotení následkov svojho konania.



Obhajoba tvrdila, že István Gy. bol pri prestrelke poranený a pri prvých vypočúvaniach bol pod vplyvom liekov po operácii, ktoré mohli ovplyvniť jeho výpoveď.



Obvinený namietal, že žiadny znalecký posudok nepotvrdzuje, že projektil, ktorý zasiahol policajta, pochádzal z jeho zbrane. Poznamenal, že práve chcel položiť zbraň na zem, keď ho policajti postrelili a vtom vystrelila aj jeho zbraň. Jeho tvrdenie však vyvrátil expert na zbrane, podľa ktorého policajti používajú iný druh náboja.



Súd vlani v apríli vypočul príslušníkov jednotky Centra boja proti terorizmu (TEK), ktorá prišla na miesto činu po prestrelke, a ktorá ťažko zraneného obvineného zadržala. Členovia komanda uviedli, že najskôr z domu dostali už mŕtve telo policajta, ktorého sa ešte záchranári pokúšali oživiť, potom po dvoch hodinách odzbrojili a zadržali muža, ktorý sa aj napriek ťažkému poraneniu nevzdal.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)