V Kazachstane zadržali aktivistu kritizujúceho situáciu v Číne

Almaty 11. marca (TASR) - Kazašská polícia zadržala aktivistu čínskeho pôvodu, ktorý viedol kampaň v mene etnických Kazachov žijúcich v Číne. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



V Kazachstane žijúci Serikžan Bilaš sa narodil v západočínskom regióne Sin-ťiang. Podľa Reuters je faktickým lídrom a verejne vystupujúcim zástupcom kazašskej ľudskoprávnej organizácie Atažurt. Tá sa snaží presadiť prepustenie etnických Kazachov z tzv. "prevýchovných" táborov v Číne. Podľa aktivistov sa v nich momentálne nachádza viac než milión príslušníkov etnika Ujgurov a iných moslimov.



Bilaš hovoriaci plynule po kazašsky, čínsky a anglicky sa stal vplyvnou osobnosťou kazašskej politickej scény.



Podľa nedeľňajšieho vyhlásenia organizácie Atažurt bezpečnostné zložky v nedeľu skoro ráno vtrhli do Bilašovej hotelovej izby v meste Almaty, zadržali ho a následne rýchlo letecky presunuli do hlavného mesta Astana.



Bilašova právna zástupkyňa Ajman Umarovová zverejnila v nedeľu na sociálnej sieti videonahrávku, ako práve pricestovala do Astany a ide navštíviť svojho klienta na políciu. Dodala, že Bilaša obvinili z extrémizmu.



Polícia v Astane bezprostredne neposkytla vyhlásenie, dodal Reuters.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang uviedol, že zaznamenal správy, podľa ktorých prišiel Bilaš do Kazachstanu v roku 2018 protizákonne. "Podľa toho, ako tomu rozumiem, mal v Číne nejaké podlžnosti," povedal hovorca čínskej diplomacie.



Agentúra DPA uviedla, že súd v Almaty uznal Bilaša v januári za vinného z vedenia neregistrovanej organizácie a nariadil mu zaplatiť pokutu.



Podľa odhadov OSN sa v internačných táboroch v Číne v súčasnosti nachádza približne milión Ujgurov a príslušníkov ďalších turkotatárskych menšín. Osoby, ktoré tieto tábory zažili, vydávajú svedectvá o mučení, podvýžive a bití väzňov.



Čína podobné obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o strediská odborného vzdelávania, kam sú moslimskí Ujguri posielaní na politickú a pracovnú prevýchovu. Ich internáciou chce Peking - ako tvrdí - bojovať proti šíreniu extrémistickej ideológie, terorizmu a separatizmu.



Ujguri sú početné turkotatárske, prevažne moslimské etnikum žijúce v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny.