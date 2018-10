V nemeckom Kieli sa pripravujú na evakuáciu 5000 ľudí po náleze bomby

Všetky osoby z okruhu 650 metrov od miesta nálezu by mali opustiť bydliská a pracoviská vo štvrtok do 15.00 h.

Kiel 24. októbra (TASR) - Severonemecké mesto Kiel sa pripravuje na štvrtkovú evakuáciu okolo 5000 ľudí v dôsledku nálezu americkej leteckej bomby z druhej svetovej vojny o hmotnosti 500 kg.



Všetky osoby z okruhu 650 metrov od miesta nálezu by mali opustiť bydliská a pracoviská vo štvrtok do 15.00 h. Týka sa to aj jednej z kliník, ktorej asi 80 pacientov dočasne umiestnia v dvoch iných zdravotníckych zariadeniach mesta.



Informoval o tom v stredu Severonemecký rozhlas (NDR) s odvolaním sa na policajné zdroje. Podľa nich by sa na krátky čas mal uzavrieť aj istý úsek frekventovanej komunikácie B76.



Pre občanov, ktorí nenájdu útočisko u príbuzných a známych, budú pripravené priestory viacúčelovej haly. Evakuovaní by mali rátať s niekoľkohodinovým pobytom mimo bydliska a mali by si priniesť so sebou stravu, lieky a podobné nevyhnutné veci.



Od štvrtkového rána budú môcť Kielčania konzultovať všetky otázky na špeciálne za týmto účelom zriadenej telefonickej linke. Zneškodnenie bomby je naplánované na 16.00 h.