V Kodani došlo k ďalšiemu výbuchu, nikto nebol zranený

Podobný incident sa stal v utorok, keď výbuch nastal pred centrálou daňového úradu.

Kodaň 10. augusta (TASR) - Dánska polícia vyšetruje ďalší výbuch v priebehu jedného týždňa v metropole Kodaň, ku ktorému došlo v sobotu tentoraz pred policajnou stanicou. Pri výbuchu nebol nikto zranený, informovala agentúra AFP.



Podobný incident sa stal v utorok, keď výbuch nastal pred centrálou daňového úradu. Explózia poškodila fasádu budovy a ľahké zranenia utrpela jedna osoba.



K sobotňajšiemu výbuchu, ktorý zničil vchodové dvere, došlo o 03.18 h vo štvrti Nörrebro. Tá susedí so štvrťou Österbro, dejiskom utorňajšej explózie.



"Zatiaľ by bolo predčasné hovoriť, či oba výbuchy nejako súvisia, ale presne to teraz preverujeme," povedal pre agentúru Ritzau zástupca šéfa kodanskej polície Rasmus Agerskov Schultz.



Dánska polícia na Twitteri uviedla, že pátra po mužovi oblečenom v čiernom, ktorého videli, ako tesne pred výbuchom uteká z miesta činu.