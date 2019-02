V Kolumbii sa začal benefičný koncert na pomoc Venezuele

Ľudia držia obrovskú venezuelskú zástavu počas charitatívneho koncertu pre Venezuelu na kolumbijskej strane Medzinárodného mosta Tienditas na predmestí Cucuty, na kolumbijskej hranici s Venezuelou 22. februára 2019. Koncert s názvom Venezuela Aid Live je súčasťou širšieho západného úsilia organizovaného venezuelskou opozíciou, ktorá obviňuje vládnucu Zjednotenú socialistickú stranu Venezuely (PSUV) z bezuzdnej hyperinflácie a hospodárskeho pádu prinášajúceho so sebou odchod miliónov obyvateľov z krajiny.

Cúcuta 22. februára (TASR) - Benefičný koncert na pomoc venezuelskému ľudu sa v piatok začal v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta. Na podujatie s názvom Venezuela Aid Live zavítali desaťtisíce ľudí, ktorí tak dali najavo svoj nesúhlas s blokádou charitatívnej pomoci nariadenou vládou venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



"Musíme prelomiť túto patovú situáciu a ukončiť humanitárnu krízu," vyhlásil britský podnikateľ Richard Branson, ktorý koncert zorganizoval, informuje tlačová agentúra AFP. Cieľom podujatia je vyzbierať 100 miliónov dolárov na potraviny a lieky pre Venezuelčanov.



Na koncerte sa okrem Kolumbijčanov zišlo i mnoho Venezuelčanov, ktorí utiekli pred spoločensko-politickou krízou vo svojej vlasti. Koncert sa koná neďaleko cezhraničného mosta Tienditas, ktorý je na venezuelskej strany zablokovaný. Venezuelská opozícia ho chce v sobotu využiť na dopravenie zahraničnej humanitárnej pomoci do krajiny.



Účasť na koncerte prisľúbilo približne 35 hispánskych umelcov vrátane Alejandra Sanza, Carlosa Vivesa, Juana Luisa Guerru, Pauliny Rubiovej, Juanesa, Luisa Fonsiho či Fonsecu.



Koncert sa začal venezuelskou a kolumbijskou štátnou hymnou, ako aj výzvami na slobodu a povolenie na vstup humanitárnej pomoci, ktorú Maduro odmieta. Podľa tlačovej agentúry DPA sa na koncerte zišlo do 250.000 ľudí vrátane kolumbijského prezidenta Ivána Duquea, zatiaľ čo príchod čilského prezidenta Sebastiána Piňeru sa očakával neskôr. Do Cúcuty pricestoval aj paraguajský prezident Mario Abdo.



Maduro vo štvrtok nariadil uzavrieť i hranice Venezuely s Brazíliou, aby tak zabránil plánom opozície doručiť v sobotu z Brazílie a ďalších dvoch susedných štátov dodávky humanitárnej pomoci.



Opozičný líder Juan Guaidó, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznalo približne 50 krajín, stanovil sobotu 23. februára ako termín na prepravu humanitárnej pomoci.