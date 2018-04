V Komárome otvorili návštevnícke centrum budúceho mosta cez Dunaj

Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami SR a Maďarska podpísali v roku 2012.

Komárom/Komárno 23. apríla (TASR) - Návštevnícke centrum budúceho mosta cez rieku Dunaj medzi Komárnom a severomaďarským mestom Komárom otvorili v pondelok v Komárome.



"Tento most bude patriť medzi najvyššie stavby v okruhu 50 kilometrov. Dnes otvárame infocentrum, ktoré bude slúžiť pre odbornú verejnosť, pre návštevníkov, ktorí si budú môcť pozrieť priebeh stavby," povedala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová, podľa ktorej informačné centrum vybudoval zhotoviteľ H-M DUNA-HÍD Konzorcium na vlastné náklady.



Pylón, na ktorý bude zavesená oceľová mostná konštrukcia a ktorý budujú stavbári do konštrukcie spodnej stavby stredného piliera v koryte, bude nad hladinou vody vysoký 90 metrov, pričom jeho celková výška bude až 118 metrov.



"Na navrhnutom moste bude prechádzať úsek cestnej komunikácie spájajúci hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou 1/63 na slovenskej strane. Prístupové cesty budú ukončené súbežne s dokončením mosta," dodala Karelová s tým, že na moste dlhom 600 metrov vybudujú okrem dvoch jazdných pruhov pre vozidlá aj cyklistický chodník a chodník pre chodcov.



Podľa jej slov v súčasnosti sa dorábajú pilotážne práce pilierov na maďarskej strane, pričom na slovenskej sú všetky piloty už urobené. Oceľové časti mostovej konštrukcie už pripravujú v Česku, Poľsku a na Slovensku. Predpokladaný termín ukončenia celého projektu je koniec roka 2019.



Generálny riaditeľ spoločnosti Hídépítő - vedúceho člena konzorcia H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM - László Sal povedal, že oproti harmonogramu zaznamenali niekoľkotýždňové meškanie vo výstavbe. Dôvodom podľa jeho slov je nevyspytateľnosť rieky Dunaj, s čím sa ale v príprave prác ráta. Okrem toho v koryte rieky našli podložie, na ktoré nebol zhotoviteľ úplne pripravený.



Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami SR a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur.