V Kosove odsúdili šesť osôb za účasť na terorizme

Priština 22. januára (TASR) - Súd v Kosove odsúdil v utorok šesť tamojších občanov za účasť na terorizme. Informovala o tom agentúra AP.



Súd v metropole Priština vymeral päť rokov väzenia mužovi za účasť v teroristických skupinách v Sýrii. Podľa súdu tento muž, ktorého identifikoval len ako M.D., v marci 2013 odišiel do Turecka so svojou manželkou a synom a neskôr prešiel do susednej Sýrie, aby sa pripojil k bojovníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). V auguste 2017 sa vydal tureckým orgánom a požiadal o návrat domov.



V inom samostatnom procese ten istý súd odsúdil päť osôb "z účasti v teroristických skupinách a na iných činoch súvisiacich s terorizmom". Podrobnosti v tomto prípade nie sú známe. Súd päticu odsúdil na jeden až sedem rokov väzenia a zaplatenie pokuty vo výške 600 až 3500 eur.



Kosovské úrady tvrdia, že žiadny občan krajiny sa v posledných troch rokoch nepridal k extrémistickým skupinám v Sýrii a Iraku. Podľa AP sa predpokladá, že v súčasnosti bojuje v týchto skupinách približne 160 kosovských občanov.