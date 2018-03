V Kosove oslobodili imáma obžalovaného z podnecovania terorizmu

Väčšinu z 1,8 milióna obyvateľov Kosova tvoria moslimovia. Z krajiny odchádza do zahraničia relatívne vysoký počet džihádistických bojovníkov.

Priština 23. marca (TASR) - Kosovský súd zbavil v piatok obžaloby imáma najväčšej a najstaršej mešity v hlavnom meste Priština, ktorý čelil obvineniam z podnecovania terorizmu a nenávisti. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa vyhlásenia súdu v Prištine sa nenašiel dostatok dôkazov o tom, že by Shefqet Krasniqi dopustil uvedených trestných činov. Duchovného oslobodili aj v prípade podozrení z daňových únikov.



Krasniqi bol obvinený z toho, že rokoch 2013-2014 nabádal veriacich, aby odišli do Sýrie a Iraku "viesť svätú vojnu". Mal ta robiť prostredníctvom svojich kázní, sociálnych sietí a iných informačných prostriedkov.



Väčšinu z 1,8 milióna obyvateľov Kosova tvoria moslimovia. Z krajiny odchádza do zahraničia relatívne vysoký počet džihádistických bojovníkov. K extrémistickým skupinám v Sýrii a Iraku sa celkovo pripojilo zhruba 350 Kosovčanov; približne 180 z nich sa stále nachádza v týchto krajinách.