V krvi Chorváta, ktorý narazil do auta, našli tri druhy drog

K nehode došlo minulý štvrtok na chorvátskej diaľničnej mýtnej bráne pri Varaždíne.

Budapešť 16. júla (TASR) - Laboratórne testy krvi Chorváta, ktorý minulý týždeň narazil do osobného auta s maďarským evidenčným číslom, potvrdili v jeho organizme prítomnosť troch druhov drog, napísal v utorok spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na chorvátsky denník Jutarnji list.



Podľa denníka muž po nehode, pri ktorej sa vážne zranila trojčlenná rodina so sedemročným dieťaťom, v šoku volal svojmu otcovi, ktorému povedal: "Zabil som pri Svätej Helene ľudí." Svätá Helena (v chorvátčine Sveta Helena) je malá obec v Záhrebskej župe neďaleko Varaždína.



Chorváta najskôr policajti prepustili, potom ho však znova zadržali a súd v Záhrebe nariadil vzatie tohto 35-ročného muža do 30-dňovej vyšetrovacej väzby. Podľa denníka mal muž problémy s drogami a iba dva dni pred haváriou sa vrátil z liečenia.



Trojčlennú rodinu z maďarského auta značky Škoda vyslobodzovali hasiči z vraku trištvrte hodiny. Do nemocnice ich previezli v kritickom stave, v pondelok už bol ich stav stabilizovaný.



BMW Chorváta narazilo do stojaceho vozidla bez brzdenia; podľa odhadov išiel vodič rýchlosťou 150 km/h.



Škoda, ktorá pred bránou spomalila, po náraze zozadu narazila do betónových zvodidiel a potom do kabíny mýtnej brány, otočila sa okolo svojej osi a narazila do ďalšej kabíny i ďalšieho maďarského auta.



Policajti pri teste na mieste nehody nezistili u chorvátskeho vodiča alkohol. V súčasnosti ešte čakajú kriminalisti na vyjadrenie mobilného operátora, či vodič nepoužíval pred nehodou svoj telefón.



