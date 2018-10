V Líbyi zadržali militanta z Egypta

Ašmáwí, bývalý egyptský vojenský dôstojník, bol už dlhší čas podozrivý z toho, že utiekol do Líbye, odkiaľ sa podieľal na útokoch v Egypte.

Benghází 8. októbra (TASR) - Samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) v pondelok oznámila, že jej vojaci zadržali militanta, ktorého hľadá Egypt, informovala agentúra AP.



LNA na svojej facebookovej stránke uviedla, že Mahmúd Ašmáwí bol zadržaný počas operácie v meste Darna na východe Líbye. Hovorca LNA Ahmed Musmárí na svojom twitterovom účte zverejnil fotografiu zadržaného s krvavou tvárou.



Ašmáwí, bývalý egyptský vojenský dôstojník, bol už dlhší čas podozrivý z toho, že utiekol do Líbye, odkiaľ sa podieľal na útokoch v Egypte. Je podozrivý z organizovania niekoľkých útokov na egyptské bezpečnostné sily v pásme Západnej púšte pri hranici s Líbyou, ale aj z organizovania pokusu o atentát v roku 2013. Terčom bombového útoku bol vtedy vtedajší egyptský minister vnútra Muhammad Ibráhím, ktorý vyviazol bez zranení.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré podporilo NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou, bohatou na ropu, súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise na západe krajiny s vládou v meste Tobruk na východe. Veliteľom LNA je Chalífa Haftar, ktorý je lojálny vláde v Tobruku.