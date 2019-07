V Lipsku bola ďalšia demonštrácia, tentoraz pokojná

V utorok sa zhruba 30 ľudí pokúsilo vo štvrti Volkmarsdorf zabrániť polícii v deportácii migranta, ktorého totožnosť úrady nezverejnili.

Lipsko 11. júla (TASR) - Stovky ľudí sa aj v stredu večer zišli na zhromaždení v Lipsku, aby tak vyjadrili protest proti utorňajšej deportácii migranta. V porovnaní s podobným protestom, ktorý sa o deň skôr taktiež konal vo štvrti Volkmarsdorf, mal pokojný priebeh, píše agentúra DPA.



V utorok sa zhruba 30 ľudí pokúsilo vo štvrti Volkmarsdorf zabrániť polícii v deportácii migranta, ktorého totožnosť úrady nezverejnili. To sa im však napokon nepodarilo.



Na spontánnej demonštrácii sa po tomto počiatočnom proteste zišlo približne 500 ľudí. Demonštrácia trvala do neskorej noci a prerástla do násilností. Polícia informovala, že protestujúci na jej príslušníkov hádzali fľaše i kamene a postavili barikádu. Polícia odpovedala použitím paprikového spreja. Zranenia utrpelo 11 policajtov a poškodené boli tri policajné vozidlá.



Jürgen Kasek, regionálny politik zo strany Zväz 90/Zelení v spolkovej krajine Sasko, vtedy informoval, že situácia na mieste sa vymkla spod kontroly. Eskaláciu napätia pritom pripísal policajnému zásahu voči demonštrantom.



Medzi demonštrantami podľa prvotných údajov, o ktorých informoval v stredu policajný hovorca, neboli zaznamenané nijaké zranenia.