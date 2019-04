V Londýne našli údajné Banksyho dielo,je o protestoch na ochranu klímy

Ochrancovia životného prostredia využívali minulý týždeň veselé, ale aj mimoriadne rušivé zhromaždenia na to, aby upriamili pozornosť na zmenu klímy.

Londýn 27. apríla (TASR) - Nové dielo údajne vytvorené britským streetartovým umelcom Banksym sa objavilo v piatok na múriku neďaleko londýnskeho Mramorového oblúka, kde niekoľko dní táborili protestujúci z hnutia Extinction Rebellion na ochranu klímy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Dielo znázorňuje dievčatko, ktoré kľačí pri lopatke a čerstvo zasadenej mladej rastline a v ruke drží logo ekologického hnutia Extinction Rebellion, ktoré protesty organizovalo.



"Od tejto chvíle sa končí zúfalstvo a začína sa taktika," uvádza sa v nápise na múriku vedľa diela, umiestneného na jednej z najrušnejších križovatiek v centre Londýna.



"Podľa mňa je to takmer určite jeho dielo," uviedol pre londýnske noviny Evening Standard predajca na dražbách Andrew Tetley.



"Ešte sa nepotvrdilo, že je to Banksy, ale samozrejme, je okolo toho veľký rozruch," dodala obdivovateľka streetartu Lindsey Solomonsová (53).



"Myslím si, že odkaz tohto diela naozaj hovorí sám za seba - ak pre našu planétu niečo neurobíme, je jasné, že sa dostaneme do zúfalého stavu. A on to veľmi dobre vystihol," povedala pre agentúru AFP.



Ochrancovia životného prostredia využívali minulý týždeň veselé, ale aj mimoriadne rušivé zhromaždenia na to, aby upriamili pozornosť na zmenu klímy, a pritom zastavili premávku vo viacerých častiach Londýna.



Počas celej kampane zatkla polícia 1139 ľudí a vzniesla obvinenia proti 69 osobám.



Umelec vystupujúci pod pseudonymom Banksy, ktorého totožnosť pozná iba hŕstka priateľov, spôsobil vlani v októbri senzáciu, keď sa jeden z jeho obrazov hneď po predaji na aukcii za 1,4 milióna dolárov (1,2 milióna eur) roztrhal na kusy. Obraz sa z rámu začal zosúvať smerom dole, a keďže bola v ráme umiestnená skartovačka, z obrazu zostali len rovnomerné prúžky.



Umelec sa už minulosti v tvorbe zastal prisťahovalcov a utečencov, palestínskej otázky a francúzskeho hnutia tzv. žltých viest.