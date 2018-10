VIDEO: V Londýne otvorili prvú vegánsku Fish and Chips reštauráciu

Vegánska ryba je vyrobená z banánového kvetu marinovaného v morských riasach a rastlinách, aby získala rybiu chuť, a potom sa vypráža.

Londýn 6. októbra (TASR) - Obľúbené vysmážané ryby s hranolkami, smažené krevety aj krevetový kokteil v bezmäsitej, vegetariánskej verzii, ponúka nová pobočke majiteľa siete britských reštaurácií Fish and Chips Daniela Suttona s jedným upozornením: "V našich rybách nie sú žiadne ryby."



Sutton začal podávať "vegánske fish and chips" v jednej zo svojich prevádzok vo východnom Londýne ako experiment na začiatku tohto roka. A nečakane veľký dopyt ho prekvapil.



"Mysleli sme si, že skúsime urobiť niečo vegánske a uvidíme, ako to pôjde. A išlo to naozaj dobre, tak sme zostavili celé menu," povedal Sutton.



Po záplave objednávok na nové menu Sutton nakoniec tento týždeň otvoril v Londýne prevádzku čisto vegánsku a bez mliečnych výrobkov.



Nová pobočka mu pomôže pokryť rastúci dopyt a umožní tiež, aby celá kuchyňa, vrátane veľkých mrazničiek, bola bez mäsa a bez mliečnych výrobkov.







Je to tiež príležitosť, ako profitovať zo stúpajúceho záujmu o vegánske a alternatívne reštaurácie, najmä v módnom východnom Londýne.



"Vegánska ryba" je vyrobená z banánového kvetu marinovaného v morských riasach a rastlinách, aby získala rybiu chuť, a potom sa vypráža. Vegánske "krevety" sú zase z japonského zemiakového škrobu.



Zvedaví zákazníci mohli v pondelok ochutnať prvé "testovacie vzorky" nových jedál.



"Je to vynikajúce," povedala Cat Thomasová, 32-ročná fundraising manažérka. "Nemyslím si, že to chutí ako ryba, ale rozhodne by som zjedla viac," dodala.



Sutton si ešte nie je istý, aký zisk by mohol očakávať. Vegánske ingrediencie nie sú lacné, ale nie sú ani plné tzv. éčiek, a za to sa platí.



Na trhu sú už dlhšie vegánske hamburgery a klobásy, ale bezmäsitá verzia obľúbenej britskej pochúťky doteraz chýbala.



"Niektorým chutilo vegánske menu viac ako ryby, ale iní povedali, že chuť tresky jednoducho nemožno nahradiť," dodal Sutton.