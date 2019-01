V Macedónsku pre znečistenie vzduchu predĺžili školám zimné prázdniny

Úrady vinia z extrémne znečisteného vzduchu v celom Macedónsku ľudí používajúcich staré vozidlá a vykurovacie kachle na drevo

Skopje 22. januára (TASR) - Macedónska vláda nariadila predĺženie zimných školských prázdnin do 23. januára z dôvodu extrémne vysokých hodnôt znečistenia vzduchu v mnohých mestách tejto balkánskej krajiny.



Podľa vlády je cieľom opatrenia "skrátiť čas, počas ktorého by boli žiaci vystavení znečistenému vzduchu, a chrániť ich zdravie", informovala v pondelok stanica Slobodná Európa. Radnica metropoly Skopje zároveň zaviedla bezplatnú verejnú dopravu a zdvojnásobila poplatky za parkovanie so zámerom primäť ľudí, aby v hlavnom meste nepoužívali automobily.



Úrady vinia z extrémne znečisteného vzduchu v celom Macedónsku ľudí používajúcich staré vozidlá a vykurovacie kachle na drevo. Úrady verejného zdravotníctva vydali ohľadom aktuálnej situácie varovania. Európsky index kvality ovzdušia v decembri označil dve macedónske mestá - Tetovo a Skopje - za najznečistenejšie mestá Európy.



Nízka kvalita ovzdušia si v Macedónsku ročne vyžiada približne 1500 mŕtvych. Prítomnosť toxických častíc v ovzduší Skopje bola v uplynulých dňoch viac než desaťnásobne vyššia ako povolený limit. Tieto častice spôsobujú smog a prispievajú k ochoreniam dýchacích ciest, ako aj chorobám srdca, mozgovým príhodám a rakovine.