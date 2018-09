V Macedónsku sa začalo referendum o zmene názvu krajiny

Dohoda o zmene názvu Macedónska rozdelila verejnú mienku v Macedónsku i Grécku.

Skopje 30. septembra (TASR) - V Macedónsku sa začalo v nedeľu referendum o zmene názvu krajiny na "Republiku Severné Macedónsko".



Ako informovala agentúra DPA, občania sa vyjadrujú k otázke, či "podporujú vstup do EÚ a NATO akceptovaním dohody medzi Macedónskom a Gréckom".



Dohoda o zmene názvu Macedónska rozdelila verejnú mienku v Macedónsku i Grécku. Odporcovia tvrdia, že druhej strane ponúka príliš veľa. Protestné zhromaždenie odporcov referenda, ktoré bolo naplánované na štvrtok v centre Skopje, podľa informácií macedónskej polície zrušili.



Pre nedeľňajší plebiscit je rozhodujúca účasť. Výsledok bude platný jedine vtedy, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina 1,8 milióna oprávnených voličov. Prieskumy naznačujú, že výsledok referenda by mal byť v prospech zmeny názvu, a tým aj ústavy, účasť však nemusí dosiahnuť požadovanú úroveň.



Macedónsky parlament ratifikoval dohodu s Gréckom napriek tomu, že ju prezident odmietol podpísať. Po referende v prípade pozitívneho výsledku musia poslanci odhlasovať zmenu ústavy, aby mohla vstúpiť do platnosti zmena názvu krajiny. Posledným krokom k plnej implementácii dohody je jej ratifikácia gréckym parlamentom, v ktorom vládne ohľadom tejto otázky hlboký rozkol.