V Maďarsku pokračuje dvojdňový štrajk pracovníkov úradov samospráv

Budapešť 15. januára (TASR) - V maďarských samosprávnych úradoch v pondelok pokračuje druhým dňom štrajk pracovníkov, ktorý so mzdovými požiadavkami vyhlásil Odborový zväz maďarských pracovníkov štátnej a verejnej správy (MKKSZ). Oznámil to zväz na svojej internetovej stránke.



V piatok prerušilo prácu 6854 zamestnancov 98 samosprávnych úradov, informovala agentúra MTI. Vládnuca strana Fidesz označila štrajk pred aprílovými parlamentnými voľbami za protivládnu akciu, podľa odborárov však ide už o štvrtý štrajk v záujme zabezpečenia živobytia pracovníkov verejnej správy.



Podľa MKKSZ pracuje v Maďarsku v samospráve 17.000 štátnych úradníkov, z nich sa takmer 40 percent pripojilo k výzve na štrajk. Zväz to považuje za významný výsledok, pretože maďarské predpisy týkajúce sa štrajkov patria medzi najprísnejšie v Európe.



Zamestnanci samospráv už desať rokov nemali upravované platy. Cieľom MKKSZ je dosiahnuť 50-percentné zvýšenie miezd v priebehu troch rokov.