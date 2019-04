V Maďarsku sa končí zimné moratórium na úradné vysťahovanie bytov

Z údajov Maďarskej komory súdnych exekútorov (MBVK) vyplýva, že najviac vysťahovaní (3636) v uplynulom období realizovali v roku 2017.

Budapešť 29. apríla (TASR) - V utorok sa skončí v Maďarsku zimné moratórium na úradné vysťahovanie bytov a domov, od 1. mája tak už bude možné opäť deložovať zadlžené rodiny. Informoval o tom v pondelok spravodajský server 24.hu, podľa ktorého v uplynulých troch rokoch vyprázdnili exekútori takmer 10.000 nehnuteľností.



Z údajov Maďarskej komory súdnych exekútorov (MBVK) vyplýva, že najviac vysťahovaní (3636) v uplynulom období realizovali v roku 2017. Vlani deložovali exekútori obyvateľov 3212 nehnuteľností.



Moratórium vstúpilo do platnosti vlani v novembri. Server pripomína, že deložovanie sa dotýka aj rodín s maloletými deťmi. V uplynulých dvoch rokoch sa do poručníctva dostalo najmenej osem detí vysťahovaných rodín, z nich štyri boli maloleté.



Opoziční poslanci parlamentu minulú stredu (24.4.) iniciovali mimoriadne zasadnutie zákonodarného zboru, na ktorom by chceli presadiť zákaz deložovania rodín s deťmi v prípade, že pre nich nie je zabezpečené náhradné ubytovanie.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach