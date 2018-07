V Maďarsku sa vynorila téza o ilegálnej nádrži vo vyhorenom autobuse

Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval vlani 20. januára pred polnocou na úseku diaľnice A4 pri Verone.

Budapešť 10. júla (TASR) - Vyšetrovanie okolností, ktoré viedli vlani 20. januára v nočných hodinách pri talianskej Verone k tragickej dopravnej nehode autobusu so študentmi a pedagógmi z jedného z budapeštianskych gymnázií, pokračuje. Informoval o tom v pondelok rezort vnútra v Budapešti.



Podľa jeho komuniké sa vo veci vedie trestné stíhanie voči zatiaľ neznámemu páchateľovi pre dôvodné podozrenie zo spôsobenia nešťastia s viacnásobnými úmrtiami a z ohrozenia bezpečnosti cestnej dopravy. Informovala o tom tlačová agentúra MTI.



Ako koncom mája informoval denník Magyar Idök odvolávajúc sa na talianske regionálne spravodajské servery TG a Pantheon, prokurátor vo Verone vzniesol vo veci obvinenia voči šiestim osobám vrátane vodiča autobusu. Úvodné pojednávanie vytýčili na mestskom súde vo Verone na začiatok októbra.



Medzi obvinenými sú tiež dvaja inžinieri starajúci sa o prevádzku talianskej diaľnice A4, na ktorej sa nehoda stala, ako aj traja ďalší inžinieri zo skupiny, ktorá diaľnicu pred odovzdaním v roku 1993 testovala.



Maďarský denník pripomenul, že György M. Fekete vo svojej expertíze poukázal na viaceré bezpečnostné nedostatky daného úseku talianskej diaľnice. Prokurátor vo Verone konal na základe tohto posudku.



Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval vlani 20. januára pred polnocou na úseku diaľnice A4 pri Verone. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla, pričom zahynulo 16 ľudí.



Už vlani v októbri sa v maďarských médiách objavila však aj informácia, že havarovaný autobus mal vraj ilegálnu palivovú nádrž. Prevádzkovateľ autobusu pôvodne popieral, že vozidlo malo dodatočne montovanú nádrž, avšak pozostalí obetí disponovali údajne už vtedy dôkazmi o opaku. Viacerí cestujúci zomreli v plameňoch, ilegálne montovaná nádrž mala výrazný vplyv na vývoj nehody, konštatoval server ripost.hu.



Maďarský bulvárny denník Blikk priniesol v pondelkovom vydaní informáciu s odvolaním sa na otca jednej z obetí, podľa ktorého došlo k falšovaniu údajov o spôsobilosti autobusu, aby mohol aj na cesty v zahraničí.



Jeden z mechanikov sa vraj priznal, že celé roky umiestňovali do autobusov ilegálne palivové nádrže a jednu takú v havarovanom vozidle adekvátne neupevnili.



Nemenovaný dopravný expert po havárii uviedol, že pri náraze mohla prasknúť palivová nádrž, čo spôsobilo rýchle rozšírenie plameňov. Iný súdny znalec zase označil za nezvyčajné, že plamene tak rýchlo zachvátili predok vozidla.



Otec obete sa pre denník Blikk vyjadril, že ak prokuratúra alebo iná zainteresovaná inštitúcia nepodá trestné oznámenie na prevádzkovateľa autobusu, urobia tak rodičia poškodených.