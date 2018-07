V Maďarsku sa začal proces s poslancom obvineným zo špionáže

Podľa maďarskej prokuratúry sa obžaloba týka špionáže proti inštitúciám EÚ, rozpočtového podvodu i falšovania úradných dokumentov.

Budapešť/Štrasburg 10. júla (TASR) - Proces s maďarským poslancom Európskeho parlamentu (EP) za ultrapravicovú stranu Jobbik Bélom Kovácsom sa v utorok začal na súde v Budapešti. Kovács je obvinený z rozpočtového podvodu a špionáže v inštitúciách Európskej únie, informujú agentúry MTI a APA.



S ohľadom na to, že proces sa týka "štátnych tajomstiev", sa utorkové pojednávanie konalo za zatvorenými dverami. EP Kovácsa, ktorý medzičasom vystúpil z Jobbiku, zbavil poslaneckej imunity ešte v roku 2015.



Podľa maďarskej prokuratúry sa obžaloba týka špionáže proti inštitúciám EÚ, rozpočtového podvodu i falšovania úradných dokumentov. Obžalovaný mal pod krycím menom "Piroska" pracovať pre ruskú tajnú službu a v rokoch 2012-2014 jej mal odovzdávať informácie o energetickej politike a voľbách do EP. V rámci EP "vytvoril voči EÚ otvorene nepriateľský tábor so silnou základňou".



Maďarské orgány činné v trestnom konaní podozrievajú Kovácsa z podvodu v rokoch 2012 a 2013, keď uzavrel dohodu s tromi praktikantmi. Tí však nerobili žiadnu prácu, dokonca v Bruseli nikdy ani neboli.



Podľa prokuratúry europoslanec fiktívnymi zmluvami ukrátil rozpočet Európskej únie o 27.000 eur. Kovácsa v tejto kauze zbavil Európsky parlament poslaneckej imunity 1. júna na základe žiadosti maďarského generálneho prokurátora Pétera Polta. O tejto kauze informoval maďarské orgány Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).